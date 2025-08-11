Gimenez: «Sogno lo scudetto con il Milan e con Allegri sarà una grande stagione»

Gimenez sulla Serie A, ecco le parole del centravanti rossonero sugli obiettivi per la prossima stagione di campionato

Archiviata la sconfitta in amichevole contro il Chelsea, il Milan è pronto a dare il via ufficiale alla stagione 2025/26. Il debutto arriverà il 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, ma le ambizioni in casa rossonera vanno ben oltre il primo turno. Uno dei protagonisti attesi è Santiago Gimenez, attaccante messicano arrivato a metà della scorsa stagione e ora pronto a vivere la sua prima annata completa con la maglia del Diavolo.

Ai microfoni di Sky Sport, Gimenez ha raccontato le sue sensazioni a pochi giorni dal via: «Le sensazioni sono buone. Allegri? Credo sia un allenatore che unisce molto la squadra, che lavora con grande intensità. Dal primo giorno a Milanello sono stato sicuro che sarà una grande stagione. Con l’allenatore, quando lavori, devi andare forte, ma poi c’è spazio per la gioia, per la famiglia, per la squadra. Credo che Allegri abbia la combinazione migliore».

Il messicano ha poi parlato dell’arrivo di Luka Modric, colpo di mercato che ha infiammato i tifosi rossoneri: «È sempre un sogno vincere lo scudetto. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, passo dopo passo. L’arrivo di Modric, che ha vinto tanti titoli, sicuramente ci motiverà. L’impressione è molto bella e anche gli obiettivi sono ambiziosi, perché siamo in un club grande come il Milan. Dobbiamo esserne all’altezza, lavorare duro e sono sicuro che sarà una bella stagione».

Gimenez non nasconde la propria determinazione: «Io sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. Nel mercato invernale è difficile: nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi».

Con la spinta dei nuovi innesti e la guida di Allegri, il Milan vuole tornare a lottare seriamente per lo scudetto. E per Gimenez, questa potrebbe essere la stagione della consacrazione definitiva.