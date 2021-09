Giocatori italiani all’estero: finalmente Donnarumma, Balotelli ko nel ‘derby’

Le prestazioni dei calciatori italiani fuori confine nel weekend. Esordio vincente per Donnarumma, sorride anche Jorginho in Premier League

E’ scoccata l’ora di Gianluigi Donnarumma a Parigi. Dopo le prime panchine all’ombra di Keylor Navas al Paris Saint-Germain, l’ex portiere del Milan ha esordito da titolare nella facile vittoria per 4-0 della corazzata di Tuchel (Verratti ai box per infortunio) ai danni del neopromossa Clermont. Primo clean sheet per il Nazionale azzurro, che adesso si augura di trovare spazio anche domani per l’esordio stagionale in Champions League dei parigini. In Ligue 1 sorride anche Emerson, in campo dal primo minuto nel 3-1 del Lione ai danni dello Strasburgo. Da un campione d’Europa ad un altro: Jorginho entra nella ripresa al posto di Saul nel tris rifilato dal Chelsea all’Aston Villa, con i ‘Blues’ trascinati dall’ex interista Lukaku nel weekend di Premier League.

LEGGI ANCHE: Donnarumma: «Felice per l’esordio col PSG. Il Milan è il passato»

Italiani all’estero: Bertolacci a segno contro Balotelli

Panchina nel Tottenham per Gollini, con Lloris preferito all’ex Atalanta nella pesante sconfitta degli ‘Spurs’ inel derby londinese in casa del Crystal Palace. Passando alla Bundesliga, il Friburgo di Grifo viene bloccato in casa per 1-1 dal Colonia. Il centrocampista italiano in campo per tutti i 90’ di gioco e autore nel complesso si una buona prestazione. In Turchia, infine, nel derby tra italiani: a sorridere sono Bertolacci (a segno) e Borini con la maglia del Karagumruk allenato da Farioli che rifila un poker di reti all’Adana Demirspor di Montella e Balotelli, quest’ultimo a secco.