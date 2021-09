Donnarumma: «Felice per l’esordio col PSG. Il Milan è il passato»

Debutto con clean sheet per Donnarumma con il PSG: ecco le sue dichiarazioni al termine della partita contro il Clermont

Debutto con clean sheet con il PSG contro il Clermont per Donnarumma, impegnato quasi esclusivamente nel primo tempo: attento su Dossou, graziato da Hamel e aiutato dalla difesa sulle incursioni di Allevinah. Quanto basta per chiudere da imbattuto la sua prima volta con i parigini. Ecco le sue parole al termine della gara:

«La prima partita è sempre speciale – ha raccontato Gigio nel post partita-, ottimo risultato e grande prestazione. L’abbiamo preparata bene. Ringraziamo i tifosi che ci hanno dato un supporto incredibile. Sono emozionato per il mio debutto, perché siamo una grandissima squadra. Il Milan è il passato, adesso mi godo il Paris. Sto bene qua, sono contento e la squadra mi ha accolto bene. Cerchiamo di vincere più partite possibili e fare contenti i tifosi perché ci danno un supporto incredibile”. Un pensiero in linea con le parole espresse attraverso il suo account Instagram: “Grazie a tutti i tifosi per il supporto al mio debutto, è stato fantastico giocare di fronte a voi! 5 vittorie su 5, allez Paris!»