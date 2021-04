Giocatori italiani all’estero: Kean torna al gol, debutto super per Eder

Le prestazioni dei calciatori italiani fuori confine nel weekend. Kean torna al gol con la maglia del PSG, primi sussulti per Eder e Falco

Torna a graffiare Moise Kean in Ligue 1. L’attaccante azzurro è andato a segno nel successo per 4-1 del Paris Saint-Germain in casa dello Strasburgo. L’ex Juventus non segnava da oltre un mese e grazie alla rete di sabato scorso ha toccato quota 12 centri in campionato in 22 partite disputate. A livello complessivo in stagione, invece, sono ben 18 le realizzazioni del classe 2000, il cui futuro resta ancora incerto. Kean è in prestito dall’Everton, con il PSG che deve ancora decidere se acquisire o meno a titolo definitivo il giocatore, valutato 35-40 milioni dai ‘Toffees’ e tornato nei radar della Juve. Nelle fila dei parigini sono rimasti fuori Verratti e Florenzi, guariti però nelle scorse ore dal Covid-19 e che dunque saranno a disposizione di Pochettino per il big match del ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco.

Italiani all’estero: prime gioie per Eder e Falco

In Bundesliga è ancora alle prese con il coronavirus invece Grifo, mentre in Premier League altra prestazione positiva di Jorginho con il Chelsea nel poker rifilato dai ‘Blues’ nel derby contro il Crystal Palace. Il regista della Nazionale era stato eletto come il migliore in campo dalla Uefa dopo la gara di Champions con il Siviglia. In Grecia continua il momento magico per Federico Macheda, al quinto gol (su rigore) nelle ultime quattro partite del Panathinaikos nella sconfitta sul campo della capolista Olympiacos. C’è gloria pure per Falco nel perentorio 5-1 esterno della Stella Rossa contro il Javor-Matis. L’ex Lecce ha realizzato il suo primo gol dopo l’approdo nel campionato serbo, con la formazione allenata da Stankovic che continua la fuga in vetta alla classifica. Primo sussulto infine anche per Eder, che all’esordio con la maglia del San Paolo ha timbrato subito il cartellino dei marcatori da subentrato nel largo successo contro il Sao Caetano.