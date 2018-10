Giocatori italiani pallone d’Oro 2018: la lista dei candidati, assenti a sorpresa sia Gigi Buffon che Leonardo Bonucci

Giocatori italiani Pallone d’Oro 2018: la lista dei candidati annunciata da France Football nel corso della giornata, con i 30 giocatori in lizza per il prestigioso premio. Chi saranno i calciatori nostrani selezionati per entrare nella short list? Abbiamo per il momento due certezze, abbastanza a sorpresa: nè Gianluigi Buffon nè Leonardo Bonucci e nemmeno Giorgio Chiellini rientrano tra i candidati.

Elencati in ordine alfabetico, l’elenco dei calciatori ha già superato la lettere B e C e quindi non comprenderà i due calciatori della Juventus e l’ex portiere bianconero ora al PSG.

Giocatori italiani vincitori del Pallone d’Oro

Sono cinque i giocatori italiani vincitori del Pallone d’Oro. Nell’elenco figura il primo italiano ad aver vinto il premio, l’oriundo Omar Sivori, nato in Argentina, ma nazionale azzurro al momento del riconoscimento. Negli anni successivi la lista si è allargata grazie ai successi di Gianni Rivera (1969), Paolo Rossi (1982), Roberto Baggio (1993) e Fabio Cannavaro (2006).

Italia a rischio zero candidature

Sono stati ufficializzati appena cinque dei trenta competitors per il pallone d’Oro 2018 ma c’è già un rischio concreto per l’Italia, ovvero quello di essere snobbata. Assente dall’elenco Gigi Buffon, tra i pochi indicati alla selezione alla vigilia, e non sembrano esserci altri profili meritevoli di entrare in lista: ciò testimonia il delicato periodo attraversato dal nostro movimento, che con Mancini proverà a tornare protagonista…