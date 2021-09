Giorgio Armani parla della collaborazione con il Napoli di Aurelio De Laurentiis: ecco le dichiarazioni del noto stilista

«Lo sport mi ha sempre interessato, fin da ragazzo; c’era un che di eroico negli atleti, e questo mi affascinava. In origine erano l’eccitazione e la spettacolarità ad attrarmi, ma col tempo mi sono reso conto che c’era qualcosa di più profondo in questa fascinazione: la filosofia che c’è dietro, il modo naturale e spontaneo in cui unisce le persone, veicolando valori solo positivi. Oggi posso dire che è una vera soddisfazione e un piacere ricominciare il campionato partecipando direttamente alla vita della squadra del Napoli, per la quale ho studiato la creatività delle maglie tecniche. Un’iniziativa doppiamente importante perché, d’accordo con la Società Sportiva Napoli Calcio, una parte degli utili provenienti dalla commercializzazione dei prodotti creati saranno destinati al territorio e al bene comune. Questa collaborazione mi è sembrata un’ottima opportunità per sostenere ancora una volta con concretezza e coerenza lo sport italiano».