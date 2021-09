Giovinco va in MLS: sfuma il ritorno in Italia dell’ex Juventus

Giovinco torna al Toronto, in MLS: l’ex attaccante della Juventus ha scelto il campionato americano. Tutti i dettagli

Niente Italia per Sebastin Giovinco. È fatta per il ritorno in MLS dell’ex Juventus: come riportato da Nicolò Schira, l’attaccante tornerà al Toronto, nel campionato americano.

La ‘Formica Atomica’ sarà nei prossimi giorni a Toronto per completare il suo trasferimento, e da gennaio ricomincerà la sua avventura in MLS. Niente ritorno in Italia, dunque, per l’ex Juve.