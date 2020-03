Girotti Torino, Bava segue il River Plate per monitorare l’attaccante

Girotti Torino, Bava segue le partite del River Plate per monitorare la crescita dell’attaccante argentino

Il Torino – gioco forza – non può scendere in campo. Ma il River Plate, almeno per il momento, sì. E allora il direttore sportivo granata Massimo Bava ne approfitta per monitorare i prospetti più interessanti di mercato.

Uno in particolare, in casa granata. Perché piace molto Federico Girotti, attaccante argentino classe 1999 che si sta affacciando alla prima squadra. Che settimana scorsa è sceso in campo nella sconfitta contro il Quito per 23′ e che dopodomani avrà un’altra chance nel match con il Tucuman.