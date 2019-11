Giudice Sportivo, stangata per Olsen: quattro giornate di squalifica

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla tredicesima giornata di campionato: quattro giornate ad Olsen

È arrivato in questi istanti il comunicato del Giudice Sportivo in merito alle squalifiche e alle sanzioni relative alla tredicesima giornata di Serie A. Come era lecito attendersi, Robin Olsen dovrà scontare quattro giornate di squalifica per: “avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto e colpito con un spallata veemente al petto un calciatore avversario e, dopo aver subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso; per avere inoltre, mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la conseguenziale espulsione, indirizzato al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa”.

Due giornate, invece, per Gianluca Lapadula per “avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, dopo aver subito una spinta ed una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito quest’ultimo con La testa all’altezza della bocca”. Squalificati per la prossima giornata: Cacciatore, Jajalo, Zaniolo, Missiroli e Toloi. Entrano in diffida Skriniar e Lautaro Martinez.