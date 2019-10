Giudice Sportivo: tre giornate di squalifica a Ribery, una a Mazzarri

Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Walter Mazzarri. Mano pesantissima per Ribery, fermo tre turni

Le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla nona giornata di campionato non si sono fatte attendere. Squalificato per un turno Walter Mazzarri (arrivato al quinto cartellino giallo contro il Cagliari) che dovrà saltare la trasferta di Roma contro la Lazio.

È andata peggio a Ribery che ha pagato con tre turni di squalifica gli spintoni all’assistente di Guida nel finale concitato di Fiorentina-Lazio.