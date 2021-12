Cagliari, Giulini: «Siamo noi i primi responsabili della situazione»

Il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato la situazione critica dei rossoblù

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a L’Unione Sarda, commentando la situazione critica della squadra. Le sue parole:

«Il momento che stiamo vivendo è agli occhi di tutti. Cerco sempre di guardare avanti, non amo i processi ma non mi voglio nascondere. È la società, prima di tutto, a essere responsabile di questa situazione. Pensavamo di aver creato i presupposti per una crescita importante ma, purtroppo, non è andata così. Dispiace tanto. È stato un periodo davvero duro e alcuni infortuni nei momenti cruciali del campionato hanno avuto un impatto negativo. Non mi piace creare degli alibi, se siamo qui la responsabilità è la nostra e siamo noi a dover trovare una soluzione per uscirne».

CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24