Giuntoli ritorna in Serie A? L’ex Juventus vorrebbe firmare proprio per quella squadra. Ecco le ultimissime su questa opzione

Giuntoli spinge per ritornare in Serie A e sarebbero in corso contatti con la Fiorentina per capire la possibilità di firmare con il club toscano

In questa stagione di Serie A, che continua a sorprendere con colpi di scena in vetta e in coda, una piazza storica come Firenze vive momenti di grande preoccupazione. La Fiorentina, storica protagonista del calcio italiano, affronta una crisi tecnica e di risultati che ha acceso un vero e proprio allarme rosso: la retrocessione in Serie B è ora una minaccia concreta. In questo contesto delicato, un nome comincia a circolare con insistenza: Cristiano Giuntoli, dirigente di grande esperienza e noto per il suo acume nella gestione sportiva.

Secondo le ultime indiscrezioni, Giuntoli avrebbe avviato contatti tramite una rete di intermediari con la dirigenza viola. L’ex Football Director della Juventus, dopo un’esperienza breve e altalenante in bianconero, sembra pronto a tornare subito in prima linea per una sfida ambiziosa: salvare la Fiorentina dalla retrocessione. La sua candidatura rappresenterebbe un segnale chiaro della volontà della società di puntare su competenza e know-how consolidato.

Nei mesi trascorsi lontano dai campi italiani, Giuntoli non è rimasto inattivo. Stando a quanto riportato, l’architetto del terzo Scudetto del Napoli è stato avvistato spesso tra Londra e Parigi, seguendo da vicino Ligue 1 e Premier League. Questo lavoro di scouting internazionale lo ha tenuto aggiornato e pronto per intervenire sul mercato di gennaio, un aspetto fondamentale per una Fiorentina che necessita di correttivi immediati.

La figura di Giuntoli è vista come ideale per affrontare una situazione delicata come quella viola. La sua capacità di scoprire talenti, gestire mercati complessi e guidare rifondazioni tecniche potrebbe rappresentare la svolta di una stagione altrimenti destinata a sofferenze sportive ed economiche. Per la Fiorentina, dunque, Giuntoli non sarebbe solo un direttore sportivo: potrebbe diventare la chiave per un’inversione di rotta urgente.

Ora la palla passa al presidente Rocco Commisso. La scelta di affidarsi a un dirigente di alto profilo come Giuntoli richiede decisioni rapide e coraggiose. L’ingaggio del dirigente toscano sarebbe un chiaro segnale alla piazza e allo spogliatoio: la società non intende arrendersi e punta su un esperto capace di fare la differenza. Con gennaio alle porte, il tempo per tentare il miracolo sportivo si assottiglia, e Giuntoli potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto.

Se la Fiorentina decidesse di chiamarlo, il futuro della squadra potrebbe cambiare radicalmente, trasformando un momento di crisi in un’opportunità per ricostruire e guardare al futuro con maggiore fiducia.