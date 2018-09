Giuseppe Rossi positivo al controllo antidoping: chiesto 1 anno di squalifica!

Giuseppe Rossi è stato trovato positivo alla dorzolamide, un inibitore dell’anidrasi carbonica. Chiesto un anno di squalifica

Ancora problemi per Giuseppe Rossi. L’attaccante ex Genoa, attualmente senza contratto, è stato trovato positivo al controllo antidoping effettuato il 12 maggio 2018 relativo alla sfida tra Benevento e Genoa. a sostanza rintracciata è la dorzolamide, un inibitore dell’anidrasi carbonica, contenuto solitamente nei colliri. Il giocatore è già stato interrogato due volte e ha negato di aver mai assunto quel collirio. La Nado ha chiesto 1 anno di squalifica per il giocatore. Pepito, che non è stato sospeso, andrà a processo il 1° ottobre alle 14.