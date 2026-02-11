Gli attaccanti più pagati in Europa: l’unico di Serie A non gioca

L’unico giocatore “italiano” in questa classifica non scende nemmeno in campo. I paradossi del calcio moderno sono davvero unici.

L’anno che stiamo attraversando è paradossale per tanti motivi: primo tra tutti, in Serie A sembra esserci una sorta di moria di attaccanti, tra una Juventus che non trova un cannoniere sul mercato invernale, un Moise Kean che si trova nella peggiore Fiorentina degli ultimi 30 anni ed un Milan costretto a puntare su Christian Pulisic dato che metà attacco non si è mai sbloccato. Solo l’Inter, forte di Pio Esposito e Lautaro Martinez sorride.

Forse è un problema di stipendi? Bella domanda, sicuramente, la top 10 degli attaccanti più pagati in Europa la dice lunga su cosa stia succedendo in Serie A negli ultimi anni; i dati parlano chiaro, i 3 attaccanti più pagati del continente non giocano in Italia e non hanno intenzione di farci nemmeno un’esperienza nel futuro immediato.

Il primo è Erling Haaland, firmatario di un contratto che lo blinda al Manchester City in Premier fino al 2034 da ben 31,7 milioni di euro. Al secondo posto, l’intramontabile Kylian Mbappé con i suoi 31,3 milioni di euro, mega investimento del Real Madrid che ha ripagato dato che il giocatore ha segnato 52 reti in 55 partite. Al terzo posto, la leggenda attempata, Harry Kane che è vincolato al Bayern Monaco in Bundesliga con un contratto da 25 milioni di euro per tutto il 2026 e l’anno successivo.

Attaccanti italiani più pagati: c’è un solo nome, in tribuna

Scendendo, troviamo anche un ex giocatore di Serie A, il “motorino” della Roma Momo Salah che oggi gioca al Liverpool – 24 milioni di euro di contratto, la cifra da lui percepita – e solo al quinto posto troviamo un giocatore di Serie A: Dusan Vlahovic, contratto dal valore di ben 22,2 milioni di euro che nemmeno sono bastati per blindarlo, dato che lascerà la Juventus a fine anno, salvo miracoli.

Vlahovic, 20 milioni per stare fuori dal campo (Reddit.com) – www.CalcioNews24.com

Ironia della sorte, Vlahovic è infortunato – un grave affaticamento ai muscoli ischio crurali rimediato in un match con il Cagliari a fine anno scorso – e questo lo rende pure l’attaccante più pagato a non vedere il campo da mesi in questa classifica. Scendendo, troviamo solo nomi che giocano in Premier League, Liga Spagnola o Bundesliga, come Robert Lewandoski del Barcellona.

Anche in Ligue 1 c’è lo stesso problema, con nessun attaccante di rilievo in top 3 o top 5 dei bomber più pagati ma mal comune, in questo caso, non fa mezzo gaudio. Presto, dovremo giocarci i playoff per accedere ai Mondiali. Ed è bene ricordare che negli ultimi 8 anni, non abbiamo segnato un singolo gol contro le squadre affrontate in spareggi per i Mondiali. Forse, è ora di investire sui giovani attaccanti italiani, prima che sia troppo tardi.