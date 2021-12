Globe Soccer Awards, Pastorello: «Bernardeschi? Contatti con la Juve per il rinnovo. Arthur...»

Federico Pastorello ha parlato del rinnovo di Bernardeschi, ma anche del futuro di Arthur ai microfoni di Sky Sport

Intervenuto prima di essere premiato come miglior procuratore ai Globe Soccer Awards 2021, Federico Pastorello, agente di Bernardeschi e di Arthur, tra gli altri, ha parlato del futuro dei due bianconeri.

ARTHUR – «Vuole essere protagonista nel suo club, anche perché vuole giocare il Mondiale; stiamo parlado valutando con grande coerenza e partecipazione nei confronti della Juve. Troveremo una soluzione se ce ne sarà bisogno, anche perché nell’ultimo mese ha giocato tanto».

RINNOVO BERNARDESCHI – «Federico sta vivendo un momento positivo, colloqui avviati con la Juve e non siamo contrari ad un rinnovo, ovviamente il mio lavoro è quello di valutare anche alte alternative. Poi Fede deciderà, ma questa non è una preoccupazione perché ora sta pensando a far risalire la Juve in classifica e lo sta facendo bene».