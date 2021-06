Cagliari, Godin parla chiaro: «Voglio restare qui e puntare ai Mondiali»

Diego Godin parla chiaro: la sua intenzione è quella di restare al Cagliari: ecco le parole del difensore ora con l’Uruguay in Copa America

Durante un’intervista rilasciata alla radio Azul FM, Godin ora impegnato con la Coppa America, ha chiarito ancora una volta le sue intenzioni.

«Futuro? Ho un contratto per un altro anno con il Cagliari e un terzo per cui ho la facoltà di accettare o meno. Per ora la mia idea è di rimanere in Sardegna. Voglio essere competitivo fino alla Coppa del Mondo, il mio obiettivo principale. Quello che succederà da oggi fino ai Mondiali voglio viverlo giorno per giorno».

