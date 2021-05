Godin: «Il mio scudetto è la salvezza del Cagliari. Siamo a un passo dall’obiettivo»

Le parole del difensore del Cagliari Diego Godin al termine della partita e della vittoria contro il Benevento

El Faraon Diego Godin, intervenuto ai microfoni di SkySport, ha commentato così la partita contro il Benevento e la strepitosa vittoria del Cagliari che porta i rossoblù a raggiungere un’importante fetta di salvezza.

RIGORE ANNULLATO – «Secondo me non c’era rigore. Nel calcio ci sono tanti contatti ma non tutti sono falli. In questo caso Asa va a cercare la palla ma poi si ferma. Il rigore è un rigore, deve essere un fallo che punisce».

GODIN AL CAGLIARI – «Sono contento per i miei ex compagni e per la gente che lavora per il club, so quanto hanno lavorato per raggiungere questo Scudetto, per questa crescita più che meritata. Il mio scudetto? È la salvezza del Cagliari. Lottare per non retrocedere fa soffrire, non è facile, è angosciante. Ci vuole tanto cuore e tanta umiltà. Ora siamo a un passo dal nostro obiettivo, penseremo finale dopo finale».