Calciomercato Atalanta, alla lista si aggiunge anche Goglichidze per la difesa. Corsa nerazzurra contro il tempo

Calciomercato Atalanta, Goglichidze altro obiettivo per la difesa: una corsa continua contro il tempo tra tanti difensori e trattative da concludere

Per il calciomercato dell’Atalanta è una corsa contro il tempo per la difesa: serve tappare a tutti i costi il reparto considerando gli infortuni di Kossounou e Giorgio Scalvini. La lista atalantina non è mai stata così piena, e nel mezzo anche un nuovo nome.

Secondo quanto riportato da CalcioNews24, il nome porta quello di Goglichidze dell’Empoli. Tante trattative dove si affonderà quando si avrà qualche certezza di fumata bianca.