Gol Ilicic: sinistro al volo da fuori area contro la Russia – VIDEO

Josip Ilicic incanta con la sua nazionale: sinistro al volo per l’atalantino in Russia-Slovenia: rete da cineteca per lui – VIDEO

Josip Ilicic non ha trascorso un periodo semplicissimo con l’Atalanta negli ultimi i tempi e la nazionale slovena potrebbe essere una buona isola felice per ritrovarlo a pieno in vista del fnale di campionato.

Missione riuscita a quanto si evince dal gol contro la Russia: passaggio di Zajc del Verona e sinistro al volo da fuori area che non lascia scampo al portiere russo.