Lorenzo Insigne regala il raddoppio all’Italia contro il Belgio: tiro a giro imprendibile per Courtois per la gioia azzurra – VIDEO

L’Italia corre a Monaco e mette a segno il gol del raddoppio con Lorenzo Insigne. Il numero 10 azzurro riceve a centrocampo e semina il panico nella retroguardia del Belgio.

Insigne salta l’ultimo uomo e ai 25 metri non ci pensa due volte: tiro a giro che non lascia scampo a Courtois che raccoglie la palla in rete per un’Italia che si batte senza esclusione di colpi.