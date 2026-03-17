Gol Krstovic Inter Atalanta, Dino Tommasi a Open VAR: «Non c’è fallo di Sulemana su Dumfries, contatto regolare e decisione corretta!»

Gol Krstovic Inter Atalanta, Dino Tommasi a Open VAR ha analizzato così il contatto tra Dumfries e Sulemana

Nella nuova puntata di Open VAR su Dazn, Dino Tommasi ha analizzato così il contatto tra Sulemana e Dumfries che ha poi portato al gol di Krstovic in Inter Atalanta. Le sue dichiarazioni su quanto successo a San Siro.

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PAROLE – Sì, non c’è spinta, la mano è appena appoggiata e non fa pressione. Non c’è alcuna tipologia di fallo. Per Dumfries avviene un contatto ma non falloso. Decisione corretta sul campo e anche nell’analisi della sala VAR, contatto regolare».