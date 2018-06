In questo articolo vengono ripercorsi numeri e statistiche di alcuni dei più prolifici calciatori della storia dei Campionati del Mondo. Scopriamo insieme chi sono i capocannonieri delle venti edizioni che hanno preceduto Russia 2018, tra nomi più o meno celebri legati tutti da un elemento comune: il gol.

Il calcio ha una regola fondamentale, apparentemente crudele nella sua semplicità: alla fine, conta mettere il pallone tra due pali ed una traversa. Maggiore è l’importanza della partita, ed ecco che i 400 e rotti grammi del pallone diventano addirittura tonnellate. I Mondiali non fanno eccezione, anzi: “capocannoniere”, “top scorer”, “pichichi”, qualunque sia il termine, diventare il miglior marcatore nella rassegna calcistica per eccellenza significa scrivere per sempre il proprio nome nella storia di questo sport.

Il primo goleador non si scorda mai – L’inaugurazione della storia dei migliori marcatori è una questione tutta sudamericana: nella prima edizione del 1930 in Uruguay, è l’argentino Guillermo Stabile ad imporsi davanti a tutti in termini di gol realizzati, con 8 segnature. “El Filtrador” è passato anche dall’Italia, legando il proprio nome ai colori del Genoa.

Uomini e record – Nel libro dei guinness dei Mondiali ci sono un francese ed un tedesco; potrebbe sembrare l’inizio di una barzelletta, ma questi due scherzano poco. Just Fontaine e Miroslav “Miro” Klose sono i detentori di primati storici, avendo segnato rispettivamente il maggior numero di reti in una singola edizione (13 reti nel campionato 1958 in Svezia) e il maggior numero di gol nella storia dei Mondiali (16 reti in 4 campionati disputati).

L’impresa compiuta da Fontaine si apprezza ancora di più guardando ai nomi dei contendenti presenti al torneo svedese, con gente come Pelè, Altafini, Vavà, Hamrin, Schafer, il connazionale Kopa e Liedholm alle spalle del campione transalpino. Inoltre, i tredici gol messi a segno dall’attaccante francese rappresentano una delle rare occasioni in cui il vincitore della classifica marcatori ad un Mondiale sia andato in doppia cifra: in questa specialissima categoria rientrano anche le 11 reti di Sandor Kocsis, centravanti della “Aranycsapat”, la gloriosa “Ungheria d’Oro” degli Anni ’50, e le 10 reti di Gerd Muller a Messico 1970, dove fu protagonista con la sua Germania della “Partita del secolo” contro l’Italia.

Quattro Mondiali disputati, di cui uno vinto nel 2014, sedici gol segnati e titolo di miglior marcatore nell’edizione 2006 con 5 reti: i numeri di Miroslav Klose dimostrano un feeling unico con i campionati mondiali, dove l’attaccante ex Bayern Monaco e Lazio ha saputo dimostrare la sua implacabile fame di gol e straordinaria capacità realizzativa. Senza contare, ovviamente, il titolo di miglior realizzatore con la casacca tedesca.

La regola del 6 – Sei edizioni, sei gol per laurearsi migliori marcatori. È la curiosità statistica che accomuna Kempes, Rossi, Lineker, Schillaci, Stoickov, Salenko e Suker, in un fil rouge lungo venti anni, partito dall’Argentina (1978) e conclusosi in Francia (1998). A spezzare l’incantesimo, come in ogni racconto che si rispetti, serve un evento fenomenale, o meglio, un Fenomeno: Luis Nazario de Lima, o più semplicemente Ronaldo, capocannoniere con 8 reti nell’edizione asiatica del 2002, con tanto di doppietta in finale contro la Germania e meritata firma sul quinto mondiale del Brasile.

Edizioni e capocannonieri

Uruguay 1930 – Stabile (Argentina) con 8 reti

Italia 1934 – Nejedly (Cecoslovacchia) con 5 reti

Francia 1938 – Leonidas (Brasile) con 7 reti

Brasile 1950 – Ademir (Brasile) con 8 reti

Svizzera 1954 – Kocsis (Ungheria) con 11 reti

Svezia 1958 – Fontaine (Francia) con 13 reti

Cile 1962 – Albert (Ungheria), Vavà e Garrincha (Brasile), Sanchez (Cile), Ivanov (U.R.S.S.), Jerkovic (Jugoslavia) con 4 reti

Inghilterra 1966 – Eusebio (Portogallo) con 9 reti

Messico 1970 – Muller (Germania Ovest) con 10 reti

Germania Ovest 1974 – Lato (Polonia) con 7 reti

Argentina 1978 – Kempes (Argentina) con 6 reti

Spagna 1982 – Rossi (Italia) con 6 reti

Messico 1986 – Lineker (Inghilterra) 6 reti

Italia 1990 – Schillaci (Italia) con 6 reti

U.S.A. 1994 – Stoickov (Bulgaria) e Salenko (Russia) con 6 reti

Francia 1998 – Suker (Croazia) con 6 reti

Giappone e Corea del Sud 2002 – Ronaldo (Brasile) con 8 reti

Germania 2006 – Klose (Germania) con 5 reti

Sudafrica 2010 – Muller (Germania), Villa (Spagna), Sneijder (Olanda) e Forlan (Uruguay) con 5 reti

Brasile 2014 – Rodriguez (Colombia) con 6 reti