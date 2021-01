Gol Muriqi: prima rete con la maglia della Lazio – VIDEO

Vedat Muriqi mette a segno il suo primo gol con la maglia della Lazio: ecco la rete dell’attaccante contro l’Atalanta – VIDEO

Arriva la prima rete con la maglia della Lazio per Vedat Muriqi. Il gigante kosovaro, punta di diamante del calciomercato della società di Lotito, mette a segno il suo primo centro in Italia contro l’Atalanta in Coppa Italia.

Zuccata vincente per Muriqi che batte Gollini con la specialità della casa. Una rete significativa per Inzaghi che può contare su attaccanti pronti per la seconda parte di stagione.