Goldaniga: «Fabregas? I suoi complimenti sono motivo d’orgoglio; qui tanti giovani di talento, io cerco di stare al loro passo»

Le parole di Edoardo Goldaniga, difensore del Como, dopo la vittoria ottenuta dai lagunari in trasferta contro il Lecce

Edoardo Goldaniga ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Como contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

COMPLIMENTI DI FABREGAS – «Motivo di orgoglio le parole del mister. Da quando sono arrivato qui mi ha dato la possibilità di crescere, faccio tutto quello che mi dice. Sono contento di averlo come allenatore. Quando un tecnico ha le idee ben chiare e te le trasmette con la passione che ha lui è normale che ti entrano in testa. E’ già un grande allenatore, arriverà a livelli importanti».

GIOVANI IN ROSA – «Questa società ha un progetto ben chiaro, vuole crescere, si è visto in base agli ultimi mercati. Ha uno scout importante, riescono a trovare questi giocatori molto giovani con margine di miglioramento. Sono vecchio, ma cerco di stare al loro passo».

LOTTA SALVEZZA – «Situazioni del genere ne ho vissute tante. Nella mia carriera in serie A è il primo anno che sono a metà classifica. Ho lottato tante volte per la salvezza fino all’ultimo. Purtroppo devi lavorare di settimana in settimana e pensare sempre ad affrontare la prossima nel migliore dei modi. Quando ti trovi in queste situazioni è complicato gestire l’aspetto mentale. Il Lecce ha tanti tifosi, uno stadio che spinge. Penso possa salvarsi».