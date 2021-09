Golden Boy, solo tre calciatori della Serie A candidati per il premio

Premio Golden Boy, in lista solamente tre calciatori della Serie A: tra i candidati verrà scelto il migliore Under 21

Tre calciatori di Serie A sono presenti nella lista dei migliori Under 21 d’Europa e in lizza per il premio Golden Boy, assegnato da Tuttosport.

Quaranta giornalisti di calcio internazionale, in rappresentanza di ventidue nazioni europee, voteranno tra i calciatori in lista. I calciatori che militano nel nostro campionato sono Mohamed Ihattaren della Sampdoria in prestito dalla Juventus, Martin Satriano dell’Inter e Roberto Piccoli dell’Atalanta.