Gomez: «Potevo lasciare l’Atalanta per i soldi dell’Arabia ma non sono un falso»

El Papu Gomez si è presentato oggi ufficialmente come nuovo giocatore del Siviglia. Queste alcune sue parole sulla possibilità di giocare in Arabia Saudita.

«Ho avuto proposte di lasciare l’Atalanta per le squadre arabe, ma ho sempre cercato di trovare la parte del calcio che mi rende felice, non i soldi. Sono come mi vedono sui social. Cerco di essere trasparente, non mi piace essere falso e dico quello che penso e sento. Non c’è doppia faccia. Negli ultimi anni ho giocato in tutte le posizioni da centrocampo in avanti: qualunque cosa voglia l’allenatore sono a disposizione. Mi paragonano a Ever Banega? Un complimento».