Fiorentina, Goretti sicuro: «Vanoli avrà il nostro sostegno. Faremo crescere la squadra in questo modo» - Calcio News 24

Fiorentina, Goretti: “Sosterremo Vanoli per far crescere la squadra”. La situazione attuale

La Fiorentina ha ufficialmente avviato una nuova fase della propria stagione con la nomina di Paolo Vanoli a nuovo allenatore, subentrato a Stefano Pioli. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, tenutasi questo pomeriggio al Viola Park di Bagno a Ripoli, Roberto Goretti, recentemente promosso a direttore sportivo della Fiorentina al posto di Daniele Pradè, ha illustrato i primi passi del club sotto la sua guida e il sostegno che sarà garantito al tecnico.

«Seguiremo Vanoli giorno per giorno per metterlo nelle migliori condizioni possibili per vincere la sfida che ha accettato», ha dichiarato Goretti, sottolineando l’impegno della società nel creare un ambiente favorevole al nuovo allenatore. L’obiettivo è chiaro: garantire alla Fiorentina continuità, equilibrio e solidità per affrontare le prossime sfide di campionato e competizioni europee con ambizione e determinazione.

Goretti ha evidenziato come la Fiorentina punti a costruire una squadra coesa e competitiva, capace di esprimere il proprio gioco con identità e determinazione. «Faremo di tutto perché questa situazione possa evolvere al meglio», ha aggiunto, indicando la volontà della società di sostenere Vanoli in ogni aspetto tecnico, tattico e organizzativo. Il direttore sportivo ha inoltre ricordato l’importanza di creare un percorso condiviso tra dirigenza e squadra, così da consolidare il progetto Fiorentina e massimizzare le prestazioni sul campo.

Il nuovo corso della Fiorentina parte quindi dalla fiducia nei confronti di Vanoli e dalla volontà di costruire una squadra pronta a competere a livelli alti. La società ha deciso di puntare su un tecnico giovane, ma con esperienza e idee chiare, convinta che il suo approccio possa valorizzare il talento dei giocatori e rafforzare la mentalità vincente della Fiorentina.

L’ambizione del club è evidente: tornare a essere protagonista sia in campionato che nelle competizioni europee, puntando su continuità, strategia e gestione attenta del gruppo. La conferenza stampa di oggi al Viola Park ha rappresentato il momento ideale per ribadire l’impegno della Fiorentina a sostegno di Vanoli, ma anche per trasmettere un messaggio chiaro ai tifosi: il club intende costruire un progetto duraturo, con basi solide e una visione chiara per il futuro.

Con Goretti come direttore sportivo e Vanoli alla guida tecnica, la Fiorentina si prepara quindi a una nuova avventura, puntando su organizzazione, determinazione e lavoro costante. La società ha messo in chiaro che il sostegno al tecnico sarà totale, affinché ogni scelta possa portare benefici concreti e risultati importanti sul campo.

