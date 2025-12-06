Goretti dopo Sassuolo Fiorentina: «Non siamo stati squadra, ma non è il momento di mollare. Nelle ultime partite credo di aver visto dei passi in avanti e su Vanoli…»

Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato la sconfitta contro il Sassuolo, esprimendo preoccupazione per la mancanza di fiducia tra i giocatori

Al termine di una difficile partita contro il Sassuolo, persa 3-1, che ha visto la Fiorentina faticare a reagire dopo il gol del pari dei neroverdi, il direttore sportivo Roberto Goretti ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, evidenziando le difficoltà della squadra e le sue preoccupazioni per il futuro.

LA REAZIONE MANCATA DOPO IL GOL DEL PARI – «Eravamo partiti bene ma le partite durano 100 minuti e non siamo stati squadra. Dopo la partita di Bergamo abbiamo fatto un appello ai nostri tifosi che hanno risposto in maniera precisa, gli abbiamo chiesto di venire, ma forse non siamo venuti noi. Prendiamo atto ancor di più della situazione. Sta a tutte le componenti cercare di risolvere un blackout in alcune partite evidente».

LA PAURA E LA MANCANZA DI CONNESSIONE – «Nelle ultime partite credo di aver visto dei passi in avanti, oggi siamo tornati indietro, siamo tornati indietro sotto tanti aspetti, ogni palla buttata in area di rigore dimostrano che non c’è una sufficiente connessione e un grado di fiducia tra i giocatori, e questo dimostra che siamo obbligati a trovarla in una situazione che è difficile, molto difficile, ma è vietato mollare, è vietato cedere terreno, ma è vietato retrocedere».

DECISIONI E REALISMO – «Chi fa un’analisi con un giusto spirito critico è ben accetto sempre. Più volte bisogna prendere decisioni anche drastiche, a volte decise, bisogna capire la situazione, bisogna essere realisti e bisogna agire».

SUL RIMBORSO DELLA TRASFERTA – «Non sta a me prendere queste decisioni».

VANOLI CONFERMATO – «Sì, il mister è confermato».

SCENEGGIATA KEAN-MANDRAGORA – «Questa è una cosa che non mi piace e non è neanche la prima volta che la facciamo, quindi non mi piace doppiamente».