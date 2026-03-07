Goretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». La confessione!

Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco a zero in estate, ha parlato così del suo futuro. Le sue dichiarazioni non lasciano dubbi

Manca sempre meno all’attesissimo fischio d’inizio dei prossimi Mondiali e i grandi protagonisti del panorama calcistico internazionale scaldano i motori. Tra questi spicca sicuramente il profilo di Leon Goretzka. Intervistato in esclusiva dai microfoni dell’emittente televisiva Sky Sport DE, il giocatore ha colto l’occasione per fare il punto della situazione, affrontando sia il delicato tema legato al torneo iridato, sia le inevitabili voci riguardanti il suo prossimo futuro a livello di club.

Il legame con Nagelsmann e l’obiettivo Mondiale

La prima parte delle dichiarazioni si è concentrata sul solido rapporto professionale instaurato con Julian Nagelsmann. Il centrocampista ha rivendicato con orgoglio il proprio ruolo centrale nel progetto tecnico della squadra, confermando le proprie motivazioni:

“So benissimo cosa Julian si aspetta da me. Ho giocato tutte le partite delle qualificazioni e so di aver contribuito alla nostra partecipazione al torneo, voglio ripagare la fiducia che mi è stata data ed è quello che cercherò di fare.”

Le sirene di mercato: il desiderio di un’esperienza all’estero

Successivamente, l’attenzione mediatica si è inevitabilmente spostata sulle prospettive di calciomercato. Il centrocampista non ha affatto nascosto la suggestiva volontà di misurarsi con nuove e stimolanti realtà lontane dalla sua Germania, lanciando un chiaro messaggio ai top club europei. In estate, infatti, lascerà il Bayern Monaco a zero.

“Voglio assolutamente continuare a giocare a calcio ad alto livello. Vedremo quali opportunità si presenteranno. Sono completamente rilassato. Lascerò che le cose vengano da me. Mi piacerebbe fare una esperienza all’estero.”

Il fattore meteo: una scelta guidata dal progetto tecnico

Infine, il giocatore si è concesso una simpatica e scherzosa battuta relativa alle possibili destinazioni. Messo di fronte alla scelta tra i caldi campionati del sud Europa e le piovose latitudini britanniche, ha sottolineato come la sua decisione finale sarà dettata unicamente dalle ambizioni sportive:

“Sole o pioggia? A chi non piace il sole, vero? Ma di certo non baserò la mia scelta sul meteo. Troveremo qualcosa di bello”

La caccia internazionale al talento tedesco è ufficialmente aperta.