Goria: «Juve, che delusione! Non può più competere per lo scudetto»

A Radio Kiss Kiss, il giornalista Rai Amedeo Goria ha commentato la lotta scudetto in Serie A. Le sue parole sulla Juventus di Allegri.

JUVE – «La delusione è stata la Juventus, anche se è in rimonta non penso che possa competere per lo scudetto, che ha l’Inter come grande favorita. Il Milan anche sta facendo un gran campionato, anche se è calato molto nelle ultime giornate. Mi aspetto ancora grandi cose dal Napoli».