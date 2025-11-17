Serie A
Gran Galà del Calcio AIC, in arrivo l’edizione 2025! Il primo dicembre la cerimonia di premiazione: ecco chi sono tutti i candidati per ciascun ruolo!
In vista del Gran Galà del Calcio AIC, che si terrà il prossimo 1° dicembre, sono stati annunciati i candidati per le principali categorie.
Tra i principali premi, la lotta per il titolo di Miglior Portiere vede la concorrenza tra De Gea della Fiorentina, Sommer dell’Inter e Svilar della Roma.
Passando ai difensori, nella categoria Miglior Difensore Destro, i favoriti sono Di Lorenzo del Napoli, Dodo della Fiorentina e Dumfries dell’Inter. In quella per il Miglior Difensore Sinistro, si sfideranno Angeliño (Roma), Dimarco (Inter) e Nuno Tavares (Lazio).
Nel reparto difensivo centrale, si contendono il premio Miglior Difensore Centrale i nomi di Acerbi, Bastoni, Buongiorno e Rrahmani, divisi dunque tra l’Inter e il Napoli, oltre a N’Dicka (Roma) anche lui in corsa.
Per quanto riguarda i Migliori Centrocampisti, si sfidano Barella, Calhanoglu dell’Inter e Lobotka (Napoli), con McTominay (Napoli), Paz (Como) e Reijnders (Milan) tra gli altri nomi più forti.
Lotta anche in attacco, dove i candidati per il Miglior Attaccante includono Lautaro Martínez (Inter), Lookman (Atalanta), Lukaku (Napoli), Kean (Fiorentina), Retegui (Atalanta) e Thuram (Inter).
Anche la categoria Miglior Allenatore è molto combattuta, con Conte (Napoli), Fabregas (Como) e Ranieri (Roma) che si daranno battaglia per il titolo.
Per il Miglior Arbitro, i più nominati sono Aureliano, Chiffi e Doveri.
Infine, la categoria Migliore Giovane della Serie B vede competere Angori (Pisa), Bertola (Spezia) e Mussolini (Juve Stabia), con tutti questi giovani talenti pronti a mettersi in mostra.
Con le premiazioni fissate per il 1° dicembre, la cerimonia promette di essere un evento di grande prestigio, con i migliori interpreti del calcio italiano pronti a ricevere il giusto riconoscimento per le loro prestazioni straordinarie.
