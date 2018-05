Grande Torino, 69 anni dalla strage di Superga – FOTO e VIDEO

4 maggio 1949, solo il fato li vinse. La commemorazione della tragedia di Superga ove perse la vita l’intera rosa del Grande Torino: le foto e i video in diretta

Come ogni 4 maggio che si rispetti anche oggi il Torino si recherà a Superga per commemorare il disastro aereo del Grande Torino del 4 maggio 1949. L’aereo che trasportava i calciatori a casa dopo la trasferta a Lisbona si schiantò contro la collina dove sorge la Basilica di Superga poco fuori Torino. Trentuno persone morirono nell’incidente in cui non vi furono sopravvissuti e tutti i 18 giocatori a bordo perirono. Tutto il mondo granata e le istituzioni faranno oggi visita a Superga per ricordare le trentuno vittimi.

Valerio Bacigalupo, Aldo Ballarin, Dino Ballarin, Emile Bongiorni, Eusebio Castigliano, Rubens Fadini, Guglielmo Gabetto, Ruggero Grava, Giuseppe Grezar, Ezio Loik, Virgilio Maroso, Danilo Martelli, Valentino Mazzola, Romeo Menti, Piero Operto, Franco Ossola, Mario Rigamonti e Giulio Schubert i nomi dei calciatori che morirono nell’incidente. Tra i dirigenti persero la vita Arnaldo Agnisetta e Ippolito Civalleri, così come i due allenatori Egri Erbstein e Leslie Levesley. Renato Casalbore, Renato Tosatti e Luigi Cavallero furono i giornalisti vittime della tragedia, dell’equipaggio dell’aereo vennero a mancare Pierluigi Meroni, Celeste D’Inca, Celeste Biancardi e Antonio Pangrazi.

Anche il Sindaco di Torino, Chiara Appendino, presente per la commemorazione, ha deposto una corona di fiori mentre alle 16.45 l’intera rosa dei calciatori del Torino sarà presente, con capitan Belotti che leggerà i nomi delle indimenticabili leggende granata.