Gravina avvisa: «Per Euro 2032 bisogna sbrigarsi! Quell'impianto potrebbe rimanere fuori» - Calcio News 24

Gravina lancia l’allarme: «Milano rischia di restare fuori da Euro 2032»

Una notizia che scuote il calcio italiano arriva direttamente dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina: Milano potrebbe non ospitare nessuna partita dell’Europeo 2032, competizione che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Gravina ha espresso forte preoccupazione per il futuro di San Siro e per il ritardo accumulato nella pianificazione degli stadi.

Le dichiarazioni di Gravina sono nette: «Lo stadio Meazza non risponde ai requisiti richiesti dalla UEFA per ospitare l’Europeo». Un giudizio che mette seriamente a rischio la presenza della città di Milano tra le sedi della manifestazione continentale, a meno di un cambio di passo rapido e deciso.

Il nodo principale resta quello della mancata decisione sul futuro dell’impianto. Il presidente federale ha ribadito la necessità di una scelta condivisa tra le istituzioni e i due club proprietari dello stadio, Inter e Milan. Serve un piano chiaro: o una ristrutturazione profonda di San Siro o la costruzione di un nuovo impianto. Senza un progetto concreto, Milano rischia l’esclusione.

Gravina ha anche evidenziato le scadenze imposte dalla UEFA: entro il 31 luglio 2026 la FIGC dovrà presentare l’elenco definitivo degli stadi italiani candidati per Euro 2032. Non solo: entro marzo 2027, i progetti dovranno essere approvati, finanziati e pronti per essere avviati. Tempi strettissimi, che rendono la situazione ancora più delicata per la città lombarda.

In parallelo, Gravina ha sottolineato l’interesse di ben tredici città italiane, tra cui Roma, che potrebbe addirittura proporre due impianti: l’Olimpico e il nuovo stadio della Roma. «È difficile immaginare un Europeo senza Milano» – ha affermato – «ma se non arrivano risposte rapide, ci troveremo costretti a valutare alternative».

Il paradosso è evidente: mentre alcune città si muovono con progetti ambiziosi, Milano – capitale economica del Paese – rischia di restare ai margini. Il tutto, in un momento in cui la questione stadi per Inter e Milan è ancora bloccata da lungaggini burocratiche e veti incrociati.

Gravina, con il suo intervento, ha voluto lanciare un ultimo appello: servono risposte politiche concrete e rapide. L’Europeo 2032 non aspetterà, e l’Italia non può permettersi di perdere Milano per strada.