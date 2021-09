Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato del ricordo del calcio italiano per il ventennale dell’attentato dell’11 settembre

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato all’ANSA del ricordo del calcio italiano per il ventennale dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre.

«Il calcio è parte integrante della società civile e ha sempre manifestato grande maturità e sensibilità nel testimoniare valori e messaggi positivi. Anche per questo, sarebbe bello se domani alle 14:46 negli stadi di Serie B (unico campionato professionistico in campo a quell’ora, ndr) si osservasse un breve ricordo per le vittime degli attentati a New York e Washington dell’11 settembre 2001. Hanno sconvolto gli anni a venire. Anche il mondo del calcio fu scosso dal dolore e dalla sofferenza, per questo è opportuno non dimenticare tutte le vittime affinché una tragedia simile non si ripeta mai più. Mi riservo di contattare il presidente Mauro Balata che, ne sono sicuro, accoglierà l’invito».