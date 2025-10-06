Gravina senza dubbi: «Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo»

Gravina non usa giri di parole e afferma: «Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo». Le sue parole

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto nel podcast “Sette vite” e ha affrontato con chiarezza i temi caldi che attendono la Nazionale italiana nelle prossime quattro sfide di qualificazione al Mondiale. Il numero uno della Federcalcio ha parlato senza mezzi termini, partendo da un retroscena significativo.

Al centro del dibattito, ovviamente, la delicata situazione internazionale che coinvolge la partita contro Israele. Gravina non ha lasciato spazio a dubbi o interpretazioni: “Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo. Questo è un dato di fatto per noi”, ha affermato con decisione, sottolineando la ferma intenzione di procedere come da calendario, nel rispetto degli impegni internazionali e della regolarità delle competizioni.

La sua posizione ferma riflette la linea della FIGC di mantenere saldi i principi sportivi anche in contesti complessi, evitando rinvii o cambiamenti che potrebbero alterare l’andamento delle qualificazioni.

Oltre alla questione Israele, Gravina ha ovviamente toccato il cammino generale dell’Italia verso il Mondiale. Il presidente ha espresso fiducia nella squadra e nel lavoro del commissario tecnico, delineando un percorso che si preannuncia impegnativo ma alla portata degli Azzurri. Le prossime quattro gare saranno cruciali per definire le ambizioni mondiali della Nazionale, e la Federazione intende supportare al massimo il gruppo, garantendo le migliori condizioni possibili per affrontare le sfide che si presenteranno.

Le parole di Gravina trasmettono un messaggio di solidità e determinazione, sia sul fronte organizzativo che su quello sportivo, in un momento in cui l’Italia calcistica guarda al futuro con rinnovata speranza e la consapevolezza delle proprie forze.