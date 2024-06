Gravina: «La Serie C VALORIZZA i vivai, condividiamo QUESTO progetto…»

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sullo sviluppo del campionato di Serie C. Tutti i dettagli in merito

Gabriele Gravina ha parlato a margine dell’evento La notte della C per il campionato di Serie C.

PAROLE – «Ringrazio Marani, Zola e tutto il Direttivo per farci vivere insieme questo straordinario parterre. La C è un ponte importante e fondamentale per mettere insieme non solo culture e comunità, ma anche per creare un osservatorio attento ai bisogni del calcio italiano. È una fabbrica di idee, un vero e proprio laboratorio. I playoff allargati, a esempio, sono una formula bellissima. La Lega Pro, e lo dimostra, prepara il futuro, che significa superare il blocco del presente ed è diverso dal prepararsi per il futuro. La C è sempre molto attenta, ed è indirizzata alla valorizzazione continua ai vivai, condivido questa idea di progettualità. Questo è il futuro che deve diventare vocazione nel mondo del calcio, senza più l’obbligatorietà».