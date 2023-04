Le parole di Gabriele Gravina, presidente federale della FIGC, dopo la nomina a vicepresidente Uefa. I dettagli

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato la nuovo nomina alla Uefa.

PAROLE – «In Italia siamo lontani anni luce nel processo di evoluzione nella crescita di un asset, come quello degli stadi, che è fondamentale. E vorrei aggiungere un dato che è significativo: negli ultimi 15 anUn segnale di fiducia importante, sia a livello personale sia per la FIGC. Ringrazio Ceferin e i colleghi della UEFA per questo prestigioso incarico che rappresenta un segnale di fiducia importante, sia a livello personale sia per la Federazione. In questi ultimi anni, sia in comitato esecutivo sia nelle commissioni, abbiamo lavorato incessantemente, con grande serietà e spirito di collaborazione per lo sviluppo del calcio europeo, facendo squadra e affrontando temi di estrema complessità. Continueremo a farlo con la stessa passione e la stessa abnegazione per affrontare le grandi sfide che attendono il calcio continentale».