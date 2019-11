Graziani: «Il Milan ha speso molto ma le cose non sono andate bene»

L’ex calciatore Ciccio Graziani parla del Milan e dei mercati degli ultimi anni. Le parole sugli acquisti degli ultimi anni

«Il Milan ha speso molto negli ultimi anni ma ha comprato gente come Bonucci, Higuain, Biglia e Musacchio, che però strada facendo si sono persi. Le cose, pur investendo molto, non sono andate bene e il demerito è anche dei calciatori» ha dichiarato l’ex giocatore.