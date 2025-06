Grealish ai saluti con il Manchester City: ecco tutte le possibili destinazioni

Jack Grealish lascerà il Manchester City in estate e le pretendenti non mancano: dalla Premier all’Arabia, ci sono anche delle squadre di Serie A

Il futuro di Jack Grealish al Manchester City appare segnato, con Pep Guardiola che ha chiaramente indicato la necessità per il giocatore di trovare più spazio, «con noi o altrove». L’esclusione dalla lista dei convocati per il Mondiale per Club negli Stati Uniti ha ulteriormente confermato che una nuova era sta iniziando al City, e Grealish non ne farà parte. Il 29enne, arrivato nel 2021 dall’Aston Villa per la cifra record di 130 milioni di sterline, ha faticato ad adattarsi al sistema di Guardiola, collezionando solo sette presenze in Premier League nel 2024-25 e perdendo il suo posto in Nazionale. Nonostante le difficoltà, Grealish ha ancora la possibilità di rilanciare la sua carriera scegliendo il club giusto.

Diverse sono le destinazioni possibili per l’esterno inglese. La Saudi Pro League si profila come un’opzione allettante dal punto di vista finanziario, con l’Al-Qadsiah che avrebbe mostrato interesse, come riportato da talkSPORT. Tuttavia, un trasferimento in Arabia Saudita potrebbe precludergli un ritorno in Nazionale in vista del Mondiale. In Europa, il Milan è una possibilità data la sua affinità con il club, ma l’assenza dalle coppe europee e il ritorno di Allegri potrebbero non essere ideali. Un ritorno romantico all’Aston Villa è suggestivo, ma l’alto stipendio di Grealish renderebbe l’operazione difficile a causa delle restrizioni sul PSR, come indicato dalla BBC Sport. Il Newcastle, secondo il Sun, potrebbe tentare un prestito, forte della sua potenza finanziaria e del ritorno in Champions League. Il Bayer Leverkusen, sempre secondo il Sun, lo vedrebbe come sostituto ideale di Wirtz, con il nuovo tecnico Erik ten Hag che lo apprezzerebbe.

L’Everton è un’altra ipotesi, con Football Insider che riporta l’entusiasmo di Grealish per l’interesse dei Toffees, dove ritroverebbe un ruolo centrale. Il Napoli, stando a talkSPORT, lo vorrebbe come ala sinistra, pronto a investire fino a 50 milioni, offrendo la possibilità di una rinascita simile a quella di altri giocatori passati per la Serie A, e la presenza del neo-acquisto Kevin De Bruyne. Infine, il Tottenham avrebbe già avviato trattative con i suoi rappresentanti, come riferito da Football Transfers, e la presenza dell’ex DS Johan Lange, l’opportunità di giocare in Champions League e il possibile ruolo di successore di Son, oltre all’amicizia con James Maddison, rendono questa opzione particolarmente interessante.