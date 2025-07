Grealish via a prezzo di saldo: da “Mister 115 milioni” ecco ora per quanto può lasciare i Citizens

Jack Grealish è passato dall’essere “Mister 115 milioni” a essere messo alla porta dal Manchester City a prezzo di saldo

Jack Grealish, una volta soprannominato “mister 115 milioni”, si trova oggi in una situazione molto diversa rispetto a quando il Manchester City lo acquistò dall’Aston Villa nell’agosto del 2021, pagando una cifra record per il calcio britannico. Quel colpo da 115 milioni di euro rappresentava una grande aspettativa sulle sue spalle, ma l’esperienza con i Citizens è stata ben lontana dall’essere esaltante.

In quattro stagioni con la maglia del Manchester City, Grealish ha collezionato 157 presenze tra Premier League, coppe e competizioni europee, segnando 17 gol e fornendo 23 assist. Numeri che, soprattutto alla luce dell’investimento economico fatto, risultano piuttosto deludenti. L’ala offensiva inglese non è mai riuscito a diventare un perno imprescindibile del gioco di Pep Guardiola, alternando momenti di buon calcio a fasi di rendimento altalenante e critiche da parte di stampa e tifosi.

Il suo futuro, dunque, appare incerto e lontano da Manchester. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il City sarebbe disposto a cederlo per circa 46 milioni di euro, un prezzo nettamente inferiore rispetto all’investimento iniziale. Il problema più grosso, tuttavia, resta l’ingaggio di Grealish, che percepisce 15,6 milioni di sterline netti all’anno, una cifra alta che rende complicato trovare un club disposto a soddisfare le sue richieste economiche senza un sacrificio da parte del giocatore stesso.

Il tecnico Guardiola, qualche tempo fa, ha dato un indizio sul futuro dell’inglese con una frase che è stata letta come un segnale chiaro: «Gli auguro il meglio, ma non so cosa succederà». Il Manchester City, nonostante la stima per Grealish, lo considera ormai un elemento non imprescindibile e non ha problemi a lasciarlo partire per fare spazio a nuovi rinforzi. Per Grealish, ora, si apre la sfida di rilanciarsi altrove, trovando una squadra disposta a puntare su di lui e a dargli la chance di tornare ai livelli attesi dal suo grande talento.