Greta Beccaglia: «L’indifferenza dopo la denuncia mi ha fatto male» – VIDEO

Greta Beccaglia, giornalista di Toscana TV, ha raccontato in prima persona le molestie subite dopo Empoli-Fiorentina: le sue parole

Intervenuta negli studi di La7 prima di Sassuolo Juventus Women, Greta Beccaglia ha raccontato le molestie subite in diretta tv al termine di Empoli-Fiorentina. Le parole della giornalista di Toscana TV.

COME STA – «Sto bene. Sono giorni un po’ particolari, perché dopo quanto accaduto ho deciso di denunciare. Sto ricevendo messaggi e minacce, e non è bello, ma credo che quanto successo possa cambiare la visione della donna e dei gesti verso la donna in un ambito sociale e culturale. Quello che mi ha fatto più male è l’indifferenza, ma anche la cattiveria dopo la mia denuncia. Vorrei tornare a fare il mio lavoro».