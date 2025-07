Griezmann manda cuoricini alla Juventus: c’è un motivo. Non è passato inosservato l’edorsement social de Le Petit Diable verso l’ultimo colpo

Un semplice like che accende i sogni dei tifosi. La Juventus guarda al futuro e mette a segno un colpo di prospettiva per le sue giovanili, ufficializzando l’arrivo del difensore francese classe 2007, Leo Bamballi. A rendere la notizia virale è stato però un “endorsement” inaspettato e prestigioso: quello del campione del mondo Antoine Griezmann.

Proveniente dal prolifico settore giovanile del Lione, Bamballi è un innesto di qualità destinato inizialmente alla Primavera di Paolo Magnanelli. Tuttavia, le sue doti lo candidano a un rapido salto verso la Next Gen in Serie C, seguendo un percorso di crescita accelerato che la Juventus riserva ai suoi talenti migliori. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante nella strategia del club di fortificare il proprio vivaio con profili internazionali di alto potenziale.

Ma cosa lega “Le Petit Diable” a un giovane difensore juventino? L’entusiasta reazione di Griezmann sui social – un cuore e una faccina innamorata sotto il post di presentazione – non è casuale. Il legame è professionale e familiare: Bamballi fa parte della scuderia di Maude Griezmann, sorella dell’attaccante dell’Atletico Madrid e abile procuratrice, che ne cura gli interessi. Un sigillo di approvazione che ne aumenta l’hype.

Dal punto di vista tattico, Bamballi è un difensore polivalente. Nasce come terzino, ma la sua intelligenza e la sua completezza tecnica gli permettono di agire con efficacia sia come esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque, sia come braccetto in una difesa a tre. Proprio questa duttilità, unita a una spiccata intelligenza tattica, lo rende un profilo moderno e prezioso, su cui la Juventus è pronta a scommettere per il futuro della propria retroguardia.