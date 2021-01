Grifo: «Tifavo Inter. Lewandowski miglior attaccante del mondo»

Vincenzo Grifo, centrocampista del Friburgo, si è raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: le sue dichiarazioni

Vincenzo Grifo, centrocampista del Friburgo e della nazionale italiana, si è raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Le sue dichiarazioni.

LEWANDOWSKI O HAALAND – «Un cross per Lewandowski o per Haaland? Scelgo Lewa perché per me è il miglior attaccante che esista al mondo».

CHI VORREBBE SEMPRE IN NAZIONALE – «Giorgio Chiellini, un grande capitano. Sa come motivarti, è una grande persona e uno dei migliori difensori».

GIOCATORE DELLA BUNDESLIGA PIU’ IMPRESSIONANTE – «Uno dei migliori calciatori era Arjen Robben. Ha una grande mentalità, una grande disciplina. Faceva sempre le stesse finte ma non lo potevi fermare perché era troppo veloce».

SQUADRA ITALIANA PREFERITA – «In Italia era l’Inter perché mio nonno mi regalò una felpa di Roberto Baggio, quando vestiva la 10 dell’Inter, e così sono diventato tifoso».

RIGORI – «Decido sempre prima dove calciare perché mi sento più sicuro così. Da piccolo li calciavo sempre in questo modo».