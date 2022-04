Grinta, cuore e orgoglio: il Cagliari di Mazzarri sprinta verso la salvezza

Il Cagliari di mister Walter Mazzarri sprinta verso la salvezza allungando a più sei dalla diretta inseguitrice Venezia

Una vigilia di Pasqua calda (viste le elevate temperature) e caldissima in casa Cagliari dopo la grandissima vittoria interna all’Unipol Domus contro il Sassuolo di Dionisi: a decidere il match ci ha pensato una zampata volante del centrocampista sardo Alessandro Deiola (sabato alla sua centesima apparizione in Serie A) che ha colto al meglio l’undicesimo assist di Razvan Marin nel nostro campionato (eguagliati i connazionali Mutu e Radu).

Una situazione in fondo alla classifica che ha visto sorridere solo la compagine rossoblù isolana in questo weekend di feste pasquali, con Venezia e Genoa sconfitte rispettivamente a Firenze e Milano. Gioisce anche il fanalino di coda Salernitana che batte 1-2 a Marassi la Sampdoria e prova a rilanciarsi per la corsa salvezza che per i granata dista ora 9 punti.

Il Cagliari di mister Walter Mazzarri allunga così la classifica portandosi a +6 proprio dal Venezia e -1 dalla Sampdoria. Sotto il sole cocente del capoluogo isolano (si registravano 27 gradi durante la partita) i rossoblù spinti da un pubblico meraviglioso, presente e vicino alla squadra sono riusciti a mettere in scena una gara aggressiva, vogliosa di punti e determinata. Il Sassuolo, che poco ha da chiedere ancora al campionato, è rimasto imbrigliato nella morsa del Cagliari che ha concesso pochissimo agli avversari e contrariamente a quanto successo nelle ultime uscite, è arrivato spesso dalle parti di Consigli, centrando un palo nel finale e sprecando almeno 4 nitidissime occasioni da gol con Keita Baldè, Joao Pedro, Rog e Pavoletti.

Una vittoria che risolleva il morale della squadra dopo cinque sconfitte consecutive e lancia al meglio la rosa alla prossima sfida contro il Genoa, scontro diretto decisivo che tantissimo dirà sulla salvezza.