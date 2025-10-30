Sassuolo News
Grosso nel pre partita di Cagliari Sassuolo: «Sarà un bel banco di prova. Possiamo mettere in difficoltà il Cagliari»
Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato il match contro il Cagliari, parlando della preparazione della squadra e delle scelte
Nel pre-partita di Cagliari Sassuolo, a Dazn, Fabio Grosso ha espresso la sua analisi sulla sfida imminente, valida per la nona giornata di Serie A 2025/2026, sulle scelte in vista del match e sul rientro di alcuni giocatori.
PARTITA – «E’ un bel banco di prova, abbiamo le qualità e sarà un match difficile. Possiamo mettere in difficoltà l’avversario».
RIENTRO IMPORTANTE – «Peccato perderlo per le Nazionali! Oggi torna fra i convocati, non ha tanti allenamenti e in casi di necessità lo possiamo utilizzare».
Oltre a Grosso, ha parlato anche a Dazn anche Pisacane che ha analizzato il match per l’altra faccia della medaglia.
