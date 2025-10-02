Grosso carica il Sassuolo: «Dobbiamo invertire la marcia in trasferta. Sulla gara contro il Verona...» - Calcio News 24

Sassuolo, Fabio Grosso suona la carica: «Ora serve un cambio di rotta in trasferta»

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di una sfida delicata contro il Verona, con l’obiettivo di dare una svolta alla stagione dei neroverdi, soprattutto per quanto riguarda il rendimento lontano da casa.

Grosso ha esordito con un’analisi sincera del momento del Sassuolo, ammettendo che fino ad oggi la squadra non è riuscita a ottenere quanto sperato nelle gare in trasferta: «Fino a oggi non siamo stati bravi a raccogliere punti lontano dal nostro stadio. Vogliamo invertire questo trend già contro il Verona, pur sapendo che non sarà semplice». L’allenatore neroverde ha poi riconosciuto il valore dell’avversario: «Il Verona è una squadra che ha grandi qualità, i risultati recenti non rispecchiano le loro potenzialità. Dovremo affrontarli con rispetto e concentrazione».

L’obiettivo dichiarato è dunque chiaro: trovare finalmente continuità anche fuori casa. Il Sassuolo, in questa prima parte di stagione, ha alternato prestazioni convincenti al Mapei Stadium a gare sottotono in trasferta. Un gap che Grosso vuole colmare il prima possibile, puntando su equilibrio tattico e solidità mentale.

Nel prosieguo della conferenza, l’allenatore del Sassuolo ha allargato lo sguardo anche al quadro generale del campionato, sottolineando le difficoltà di questa stagione rispetto alla scorsa: «Rispetto all’anno scorso, il livello del torneo si è alzato. Ci sono tante squadre forti, ogni partita è una battaglia e bisogna farsi trovare pronti. Noi siamo qui con merito, ma dobbiamo dimostrarlo ogni settimana». Per Grosso, la chiave sarà mantenere lucidità e stabilità, due aspetti che possono fare la differenza in un campionato così competitivo.

Il Sassuolo, dal canto suo, si trova in un momento di riflessione, ma anche di rilancio. La volontà della squadra è quella di ritrovare punti e certezze, sfruttando al massimo il lavoro settimanale e il potenziale tecnico a disposizione. La trasferta di Verona diventa così un crocevia importante per dare una direzione chiara al cammino dei neroverdi.

Con il supporto di uno staff tecnico rinnovato e una rosa giovane ma ambiziosa, il Sassuolo di Grosso vuole rilanciarsi e dimostrare di poter competere ad alti livelli anche lontano dal Mapei.