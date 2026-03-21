Grosso post Juve Sassuolo: «I ragazzi hanno fatto una partita incredibile, a tempo debito arriveranno…»

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto stasera in campionato contro la Juventus

Intervenuto nel corso del postpartita di Juventus Sassuolo, il tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso, ha commentato così il pareggio ottenuto nel 30° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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SODDISFAZIONE – «Tantissima, i ragazzi hanno fatto una partita incredibile. Le condizioni erano difficili, ma siamo stati bravi. Abbiamo anche sofferto, ma in queste gare devi fare tutto molto bene e avere anche un pizzico do fortuna. Noi ce la siamo andata a cercare, facendo una partita molto bella».

POCO PUBBLICIZZATO – «Fare quello che stiamo facendo noi, per una neopromossa, è un qualcosa di incredibile. Sapevo che oggi sarebbe stato molto difficile, ma ho chiesto di rimanere dentro la gara e che comunque sarei stato orgoglioso di quello che stiamo facendo. Io non sono super mediatico, ma piace lavorare sto bene coi ragazzi. A tempo debito arriveranno i complimenti, ma quando ne arrivano troppi poi non vedono l’ora di tirarti giù. La partita di oggi la metto sul piano di quella fatta con l’Atalanta: ce la teniamo stretta».

NAZIONALE – «Faccio solo un grandissimo in bocca al lupo. Tutti quanti dobbiamo sostenere i ragazzi con energia positiva e senza polemiche. Adesso dobbiamo fare due grandi partite e sono convinto che le faranno».