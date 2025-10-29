Grosso su Cagliari Sassuolo: «Noi siamo pronti per questa sfida. Su quel giocatore dico che...» - Calcio News 24

Grosso su quella che sarà Cagliari Sassuolo. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa

La Conferenza Grosso alla vigilia di Cagliari–Sassuolo, valida per la nona giornata di Serie A 2025-2026, ha offerto numerosi spunti tecnici e motivazionali. Il tecnico neroverde Fabio Grosso è intervenuto in sala stampa per presentare la sfida che si disputerà domani alle ore 18:30 allo stadio Unipol Domus, sottolineando l’importanza dell’incontro e la volontà della squadra di dare continuità ai recenti risultati positivi.

Durante la Conferenza Grosso, l’allenatore ha spiegato come la squadra abbia analizzato attentamente le ultime prestazioni, cercando di correggere gli errori e di mantenere alta la concentrazione:

«Abbiamo analizzato le cose e ci siamo proiettati sulla sfida con il Cagliari. È uno scontro diretto tra due squadre che hanno raccolto buoni punti finora e che si affronteranno con grande intensità. La bravura sarà nel riconoscere i momenti della gara ed essere sempre presenti. È una partita piena di insidie, che conosciamo bene, e vogliamo farci trovare pronti».

Uno dei temi centrali emersi nella Conferenza Grosso è stato quello dell’equilibrio tattico. Il tecnico ha posto l’accento sull’importanza di mantenere lucidità anche nei momenti più complicati della partita, consapevole delle difficoltà che il campo sardo può presentare:

«Questo è un campo dove, in certi momenti, si crea tanto caos. Avere un arbitro come Pairetto può essere una garanzia per entrambe le squadre».

Spazio poi alle condizioni dei singoli giocatori. Nella Conferenza Grosso, il tecnico ha aggiornato la stampa sullo stato fisico di Domenico Berardi, che non sarà convocato nonostante i miglioramenti evidenti:

«Domenico fortunatamente sta bene, è rientrato e non ci sono state complicazioni, ma gli sono stati concessi alcuni giorni di riposo e non sarà della partita».

Assenti anche Skjellerup, Boloca, Satalino e Pieragnolo, mentre rientra Muharemovic, tornato regolarmente a disposizione. Grosso ha specificato che partiranno per Cagliari 21 giocatori di movimento più 3 portieri, con l’obiettivo di disputare «una bella partita, fatta di intensità e coraggio».

La Conferenza Grosso si è conclusa con un messaggio di fiducia e determinazione: l’allenatore ha ribadito che il Sassuolo sta crescendo nella mentalità e che servirà un approccio compatto per affrontare una squadra organizzata come il Cagliari. L’obiettivo, ha ribadito, è quello di trasformare il lavoro settimanale in punti, consolidando un percorso di crescita che deve continuare giornata dopo giornata.

