Sassuolo Lazio, le dichiarazioni di Grosso nel post gara - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Grosso dopo quella che è stata la partita di Serie A Sassuolo Lazio

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Grosso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Sassuolo Lazio di Serie A.

PAROLE – «Per ottenere un buon risultato oggi, era necessario disputare una grande partita, e ci siamo riusciti. La Lazio è un avversario di alto livello, ma abbiamo risposto presente, quindi complimenti a tutti i ragazzi: non era una sfida semplice. Matic ci dà grande supporto, ci aiuta tantissimo, è un giocatore straordinario. Sono contento di averlo al mio fianco per far crescere i tanti giovani che compongono questa squadra.”“Le partite si decidono spesso per piccoli particolari: se Muric non avesse fatto quella parata, forse alla fine avremmo perso. Abbiamo delle qualità che dobbiamo avere il coraggio di esprimere in campo. Siamo stati bravi a difenderci quando serviva e a uscire fuori nel momento giusto».