Sassuolo-Roma, Fabio Grosso: «Bella partita nonostante la sconfitta. Berardi? Dico questo» - Calcio News 24

Sassuolo-Roma, le parole di Fabio Grosso dopo quello che è stato il match

Al termine di Sassuolo-Roma, Fabio Grosso ha analizzato la sconfitta dei suoi con grande lucidità, cercando di sottolineare gli aspetti positivi nonostante il risultato negativo. L’allenatore del Sassuolo ha prima parlato delle condizioni di Domenico Berardi: «È andato a fare accertamenti in ospedale, ma arrivano notizie confortanti. Mi auguro davvero che non sia nulla di grave». Una preoccupazione che pesa sulla squadra, ma che non ha tolto determinazione ai neroverdi durante la partita.

Commentando il match in sé, Grosso ha sottolineato come il Sassuolo sia rimasto in gara per tutti i novanta minuti: «C’è stata partita, siamo stati dentro. Abbiamo affrontato una squadra forte come la Roma, che è stata brava ad approfittare di una nostra ingenuità. Abbiamo iniziato bene e siamo rimasti in partita, ma contro avversari di questo livello è fondamentale concretizzare le occasioni, altrimenti diventa complicato portare a casa punti. Voglio comunque fare i complimenti ai ragazzi per l’impegno e la determinazione: avremmo meritato qualcosa in più».

Un altro tema affrontato da Grosso riguarda il ruolo di Nemanja Matic all’interno della squadra: «Si responsabilizza da solo, indipendentemente dal fatto che abbia la fascia di capitano. È un giocatore di grandissimo livello e siamo felici di averlo con noi. La sua esperienza e la sua personalità rappresentano un valore aggiunto sia dentro che fuori dal campo, e possono essere d’aiuto a tutta la squadra».

Il tecnico ha poi parlato delle difficoltà legate agli infortuni, in particolare quello di Romagna: «Si è fatto male e avrà bisogno dei suoi tempi di recupero. In questi periodi i giocatori sono sottoposti a molti carichi, e certi contrattempi possono capitare. Nell’ultima pausa per le nazionali non siamo stati fortunati, ma sono situazioni che accadono a tutti. Noi abbiamo comunque una rosa valida e dobbiamo affrontare ogni difficoltà per raggiungere gli obiettivi stagionali».

Nonostante la sconfitta, Fabio Grosso ha quindi provato a dare un messaggio di fiducia: il Sassuolo può competere anche contro squadre come la Roma se mantiene concentrazione e concretezza. La partita di ieri ha confermato che la squadra c’è, e che con impegno e determinazione sarà possibile recuperare punti importanti in classifica. La gestione degli infortuni e la capacità di sfruttare al meglio giocatori come Matic saranno elementi chiave per il prosieguo della stagione.

